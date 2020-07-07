Terör örgütü IŞİD'in Suruç'ta düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 33 kişi için fidan dikildi

07 Temmuz 2020 Salı, 16:55

Fidanların dikilmesinin ardından yapılan açıklamada, "Bu fidanlar mücadelemizin temsilidir. Biz bu çeteleri barındıranları çok iyi biliyoruz. 20 Temmuz’da saat 18.00’de hesap sormaya herkesi davet ediyoruz" denildi.

20 Temmuz 2015’ta Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Kobani’ye yardım gönderme için toplanan gençlerin arasına giren IŞİD üyesi Şeyh Abdurahman Alagöz’ün üzerindeki bombayı patlatması sonucu 33 kişi hayatını kaybetmişti. Alagöz’ün abisi Yunus Emre Alagöz ise 10 Ekim günü Ankara Tren Garı önünde 103 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırganlarından birisiydi.