Terör örgütü Taliban en az 10 Afgan mayın temizleme işçisini öldürdü
Reuters'ın haberine göre, Afganistan'daki terör örgütü Taliban militanları, mayın temizleme ajansı işçilerinin kaldıkları kampa saldırarak 10 Afgan işçiyi öldürdü.
ABD'nin tüm askeri birliklerini 11 Eylül'de Afganistan'dan çekmeyi planladığını Nisan ayında duyurmasından beri ülkedeki şiddet keskin bir şekilde arttı.
Terör örgütü Taliban militanları, mayın temizleme ajansı işçilerinin kaldıkları kampa saldırarak 10 Afgan işçiyi öldürdü.
Polisin yaptığı açıklamaya göre, mayın temizleme çalışanlarına dün geç saatlerde yapılan saldırı ülkenin kuzeyinde yakın zamanda çatışmaların şiddetlendiği Baghlan bölgesinde gerçekleşti.
Bölge polis sözcüsü Jawed Basharat, hayatını kaybeden işçilerin Afganistan'daki en büyük mayın temizleme organizasyonu olan Halo Trust için çalıştıklarını açıkladı.
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