TESK Başkanı Palandöken, SGK ile kamu bankaları arasında imzalanan protokolü değerlendirdi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank arasında imzalanan protokol sayesinde esnafımızın düşük faizli krediyle emekli olabilmesi için yeniden fırsat verilmesi sevindirici." ifadelerini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, prim borcundan dolayı emekli olamayan esnaf ve sanatkarların emekliliği için SGK ile kamu bankaları arasında imzalanan iş birliği protokolünü değerlendirdi.
İmzalanan protokol sayesinde esnafın düşük faizli krediyle emekli olabilmesi için fırsat verilmesinin sevindirici olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:
"Geçmişte prim borcu bulunan ve emekli olmak isteyen çok sayıda esnafımız protokol sayesinde bankadan aldığı kredilerle prim borcunu yapılandırarak emekli olmuştu. Özellikle pandemi döneminde, TESK'in bu konudaki talebini dikkate alarak protokolün yeniden hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm yetkililere camiamız adına teşekkür ediyorum."
Söz konusu protokolle, emekli olmak isteyenlerin yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihi olan 31 Mart'a kadar aylık 1,6 faiz ve 36 ay vadeyle kredi kullanabileceklerini hatırlatan Palandöken, "Bu protokolden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımız 1 Şubat'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine başvuru yaparak alacakları 'Emekli olabilir' yazısıyla birlikte ilgili bankaların şubelerine müracaatta bulunarak emeklilik işlemlerini yapabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- İhaleler genç başkana!
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Ali Babacan'dan flaş erken seçim açıklaması
- Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt
Video Haberler
- Canlı yayında el sallayan Bulu’ya yuhalama
- Telsizle polisin başına defalarca vurdu
- Doğu Perinçek'ten dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- AKP’liler birbirlerine hakaret ederek üstlerine yürüdü
- Kızlardan 'sevgili' dayağı
- Kaza sonrası başlayan kavga kamerada
- Dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme kamerada
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi
En Çok Okunan Haberler
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- İhaleler genç başkana!
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Berat Albayrak için yakınlarına çağrı yaptı
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Ali Babacan'dan flaş erken seçim açıklaması
- Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt