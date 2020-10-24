Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

24 Ekim 2020 Cumartesi, 12:37

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. İmamoğlu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandığını duyurdu. Ongun, İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.





İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 24, 2020

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İmamoğlu tedavi olduğu hastaneden twitter hesabından videolu bir mesaj yayınladı.

İmamoğlu yayınladığı mesajında, “Kıymetli vatandaşlarımız, aslında sıklıkla test olan birisiyim. Çarşamba günü test olmuştum, negatif çıkmıştı. Dün akşam 9 sıralarında ateşim yükseldi. 38 derece ateşle hastaneye gelince geceyi hastanede geçirdim. Bugün itibariyle pozitif olduğu konusunda rapor oluştu. Şuan aslında iyiyim. Ateşim fena değil. Süreç devem ediyor. Tıbbi anlamda negatif diye yorumlayacağımız bir şey gözükmüyor. İnşallah hayırlısıyla sağlımıza kavuşacağız. Tüm vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyorum. Bu süreçte teması mümkün olduğunca azaltalım. Herkesin bu anlamda duyarlılık göstermesi şarttır. En büyük dileğim bu. İstanbul’da her şey çok güzel olamaya devam edecek. Herkes görevinin başında Allah’ın izniyle. İhtiyaç oldu” dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız" ifadelerine yer verdi.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim.



Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum.



Bu zor günleri dayanışma içinde aşacak, birlikte başaracağız. pic.twitter.com/AZC7TirKF7 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 24, 2020

VALİ YERLİKAYA'DAN TELEFON

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Vali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim."

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.



Allah'tan acil şifalar dilerim. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 24, 2020





























Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da İmamoğlu'na sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti. Karalar "Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavi sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak görevinin başına geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavi sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak görevinin başına geçmesini temenni ediyorum. pic.twitter.com/MEJBaZzTsg — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) October 24, 2020



