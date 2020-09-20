Tevfik Göksu’nun kol saati için açtığı ihaleyi bakın kim kazandı
AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu geçtiğimiz yılbaşında hediyelik kol saati için düzenlediği ihaleyi AKP Esenler İlçe Başkanlığı’nda yönetici olan Bayram Akkaya’nın aile şirketinin kazandığı ortaya çıktı.
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberin göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi, 25 Aralık 2019'da “hediyelik kol saati” ihale düzenledi.
İKİ TEKLİF GELDİ
2 teklifin sunulduğu ihaleyi 280 bin TL'lik teklifin sahibi Akkaya İnşaat Mobilya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Şirketle 26 Aralık 2019'da sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre hediyelik kol saatleri 26-31 Aralık tarihleri arasında 5 gün içinde belediyeye teslim edildi. İhalenin sonucu 14 Mayıs 2020'de kamuoyuna duyuruldu. İhalenin duyurusunda teknik şartname yer almadığı için alınan saatlerin markası ve adedi öğrenilemedi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Ancak ihaleyi kazanan şirketin ortakları oldukça tanıdık. Şirketin ortakları olan Ferhat-Serhat Akkaya kardeşlerin babası, AKP Esenler İlçe Başkanlığında siyasi ve hukuki işlerden sorumlu başkan yardımcısı Bayram Akkaya.Baba Akkaya, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre ihaleyi kazanan şirketin aynı zamanda eski yöneticisi.
Esenler Belediyesi daha önce de ‘tanıdık' isimlere giden ihalelerle gündeme gelmişti.Esenler Belediyesi “Belediyemizin ihalelerine giren firma ve yöneticilerinin hangi partiye, hangi vakıf veya derneğe, hangi aidiyete mensup olduğuna bakmayız” denilmişti.
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