TGS'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına yönelik şiddet haberleri bitene kadar mücadelemiz sürecektir

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:05

TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Komisyon'dan yapılan açıklamada, "Kadına yönelik şiddet haberleri bitene kadar mücadelemiz sürecektir" denildi.

"ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN KANI SİZİN DE ELİNİZDEDİR"

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması yönünde yazılar yazıldığı, gazete manşetleri atıldığı belirtilen açıklamada, TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu, "Sözleşmenin karşısında saf tutarak yaptığınız yayınlar nedeniyle, öldürülen kadınların kanı sizin de elinizdedir" şeklinde tepki gösterdi.

Bazı medya kuruluşları ve gazetecilerin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması yönünde yayın yaptığı belirtilen açıklamada, bu gazeteciler için "Emir komuta zinciri içinde hareket ederek, meslek ahlakını unutarak, kadınların İstanbul Sözleşmesi isyanını görmezden gelerek, saklayarak, daha da kötüsü sözleşmenin karşısında saf tutarak yaptığınız yayınlar nedeniyle, öldürülen kadınların kanı sizin de elinizdedir. 'Meslektaş' diyemediğimiz, hayatı dine göre, sözüm ona “örf ve adetlere” göre tasarlamanın peşinde bazı isimler tarafından yazılan yazılarda, atılan gazete manşetlerinde, başlıklarda İstanbul Sözleşmesi’nin aileyi yok ettiği iddia edilmektedir. Kadınlar yok olsun ama aile yok olmasın diyen bu zihin yapısı, karşısında kadın hareketini bulacaktır. Kadına yönelik şiddet haberleri bitene kadar mücadelemiz sürecektir" ifadelerine yer verildi.

TGS Kadın ve LGBTİ Komisyonu'nun açıklamasında İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için yüzlerce kadının öldürüldüğü belirtilerek "İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasını değil, uygulanmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

GAZETECİLERE ÇAĞRI

Gazetecilerin ve medya kuruluşlarının sorumluluklarına dikkat çekilen açıklamada, "Eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı; gazete sayfalarında, köşelerinde kadınları aşağılayan, ikincilleştiren, şiddeti hak etmiş gösteren, meşrulaştıran ifadeler 'bunlar devletin korumakla yükümlü olduğu eşitlik ilkesine aykırı' denilerek incelenecekti. Kadınların hayatlarının nasıl karartılacağına ilişkin manşetler atan gazete bile diyemeyeceğimiz gazetelere 'bunu yapamazsınız' denilecekti. Ve halk, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik mesnetsiz saldırıları değil, bu sözleşmenin kadınlara güç veren maddelerini, bu sözleşmeyle eşgüdümlü çıkarılan yasaların kadınları nasıl koruduğunu daha çok okuyacak, şiddet failleri cesaretlendirilmeyecek, kadınlar 'şiddet karşısında yalnız değilim' duygusunu daha çok yaşayacaktı" denildi.

Komisyon, açıklamasının sonunda gazetecilere şu çağrıyı yaptı:

“Biz kadın gazeteciler, kadın hareketinin sözleşmenin yürürlüğe girmesinin yıldönümü olan 1 Ağustos’ta sosyal medyada, sözleşmenin AKP MYK’sında görüşüleceği tarih olan 5 Ağustos’ta ülkenin dört bir yanında gerçekleşecek olan kadın eylemlerinde yer alacağımızı bildiriyor, #İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz sözünü sahipleniyor, bu sözü büyütmek için tüm meslektaşlarımıza çağrı yapıyoruz."