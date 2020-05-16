The Beatles’ın fotoğrafçısı Astrid Kirchherr hayata veda etti

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 11:42

İlk kez 1960 yılında The Beatles Hamburg’da bir gece kulübünde sahne alırken onların fotoğraflarını çeken Astrid Kirchherr aynı zamanda grubun tarzının oluşmasında da önemli katkılarda bulunmuştu.

Kirchherr’in ölümünü Beatles tarihçisi Mark Lewisohn duyurdu ve sanatçının kısa bir hastalığın ardından hayata veda ettiğini açıkladı. Lewsiohn Twitter’dan yaptığı açıklamada “Beatles’a yaptığı katkıları ölçemezsiniz” yazdı.



Astrid Kirchherr, Liverpool'daki Cavern Club'ın önüde (1964)

Tam da 82. yaşgününden birkaç gün önce hayata veda eden Kirchherr yıllar sonra Beatles’ın biyografi yazarı Bob Spitz’e onları ilk gördüğü zamanı şu sözlerle anlatmıştı: “Zihnimde sürekli onlar vardı, muhteşem görünüyorlardı. Birkaç dakika içinde tüm hayatım değişti. Tek istediğim onlarla birlikte olmak ve onları tanımaktı.”

O yıllarda grubun bir üyesi olan fakat 1962 yılında çok genç yaşta hayatını kaybeden Stuart Sutcliffe ile bir ilişki yaşayan Kirchherr grubun o ünlü saç kesimini de Sutcliffe üzerinde deneyerek bir tarz yaratmıştı. Kirchherr 2010 yılında yaptığı bir söyleşide Sutcliffe için “Hayatımın aşkıydı, hâlâ da öyle” demişti.







Hiç evlenmeyen ve çocuk sahibi olmayan Kirchherr 60’lı yıllar boyunca grupla bağını koparmadı ve onların birçok fotoğrafını çekti.











