'The Walking Dead' 10. yılını özel bir video ile kutluyor
"The Walking Dead", 10. yılını şimdiye kadar yayımlanan her bölümden birer saniyenin yer aldığı bir videoyla kutluyor.
"The Walking Dead"in 10. sezonuna 6 bonus bölüm ekleneceği açıklanmıştı
FOX TV UK'in hazırladığı, "The Walking Dead"in 147 bölümünün her birinden bir karenin yer aldığı video internette paylaşıldı. İlk bakışta bir saniye uzun bir süre gibi görünmeyebilir. Ancak artık hayatta olmayan karakterleri ve geçmişteki önemli sahneleri hatırlatmak için yeterli.
Video dizinin hayranları için hatıraları canlandıracak bir yolculuk. Beklendiği üzere görüntüler, Rick'in hastanede, onu dışarda bekleyenlerden bihaber uyandığı sahneyle başlıyor.
Her bölümü içeren video dizinin 2010'dan beri ne kadar yol aldığını gözler önüne seriyor. Dizinin 11 sezonun ardından sona erdiğinde bu videonun da yeni görüntülerle güncellenmesi umuluyor.
The Walking Dead'in 2021 başında 10. sezona 6 ek bölümle geri dönmesi bekleniyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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