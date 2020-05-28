THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı: Uçakta yan koltuk boş olacak mı?
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve haziranda yeniden seferlere başlayacak olan THY'nin genel müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda koltukların boş kalacağı yönünde bir karar alınmadığını açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuş sektöründe alınan yeni tedbirler ve uygulamalar arasında en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı.
Ekşi, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen ve haziranda yeniden seferlere başlayacak olan uçaklarda, koltukların boş kalacağı yönünde bir karar alınmadığını açıkladı.
Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Merak ettiğiniz soru! Uçaklarda YAN KOLTUK BOŞ olacak mı? Cevap:Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filitreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebepler ile HENÜZ ZORLAYICI BİR KARAR ALINMAMIŞTIR.”
Video Haberler
- Bankada sakladığı gizemli taşı Erdoğan'a vermek istiyor
- Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar
- Dünya bu soygunu konuşuyor: Silahı ayaklarıyla doğrulttu
- Koronavirüs şüphelisine müdahale anbean görüntülendi!
- Bodrum'da kan donduran olay!
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ey düşmanım diye seslendi
- Erzurum'da görüntülendi: İki yavrusuyla böyle oynadı
- Meteorun düşme anının en net görüntüsü ortaya çıktı
- Tarlada buldu, elleriyle besledi
- Görenler gözlerine inanamadı... Pembe renge büründü