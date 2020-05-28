THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı: Uçakta yan koltuk boş olacak mı?

28 Mayıs 2020 Perşembe, 14:07

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuş sektöründe alınan yeni tedbirler ve uygulamalar arasında en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı.

Ekşi, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen ve haziranda yeniden seferlere başlayacak olan uçaklarda, koltukların boş kalacağı yönünde bir karar alınmadığını açıkladı.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Merak ettiğiniz soru! Uçaklarda YAN KOLTUK BOŞ olacak mı? Cevap:Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filitreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebepler ile HENÜZ ZORLAYICI BİR KARAR ALINMAMIŞTIR.”