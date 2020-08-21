THY’den Almanya’ya seyahat edeceklere uyarı

21 Ağustos 2020 Cuma, 09:35

Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada Almanya’ya seyahat edecek yolculardan istenen PCR testi için belirlenen 48 saatlik sürenin, numunenin verildiği saatten itibaren başladığı belirtildi.

THY’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Almanya’ya seyahat edecek yolcularımızdan istenen negatif sonuçlu PCR testi için belirlenen 48 saatlik süre; test numunesinin verildiği saat itibariyle başlamaktadır. Tüm yolcularımızın bu bilgilere istinaden seyahatlerini planlamalarını rica ederiz.”