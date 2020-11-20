Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın acı günü

20 Kasım 2020 Cuma, 07:51

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Ruhsar Pekcan’ın annesi hayatını kaybetti.

Vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020



