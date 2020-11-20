Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın acı günü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, bir süredir tedavi altında olan annesi vefat etti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter adresinden duyurdu.

İHA
20 Kasım 2020 Cuma, 07:51
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın acı günü
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Ruhsar Pekcan’ın annesi hayatını kaybetti. 

Vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”



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