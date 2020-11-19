Tilki gibi kurnaz bir Rus romanı!
Viktor Pelevin'den Kurtadamın Kutsal Kitabı, doğaya, gerçekliğe, modern Rusya'ya dair tilki gibi kurnaz, kurt gibi tehlikeli, hiperaktif bir roman.
“Görkemli paragraflarla, seksle dolu bir roman, yine de gösterişçi, seksi, taş kalpli kitaplardan biri olmamayı başarıyor. Hayal tutkuyla, mizah da kederle besleniyor.”
Ursula K. Le Guin
Yazdıklarıyla Kafka, Calvino ve Gogol gibi isimlerle kıyaslanan, bir dönem Rus Hava Kuvvetleri'nde görev yapan, röportaj vermeyi, insan önüne çıkmayı pek sevmeyen, ilk mesleği mühendislik olan Viktor Pelevin, Sovyetler sonrası Rusya'nın en ilgi çekici, kışkırtıcı, üretken yazarlarından biri oldu. Rusya Little Booker Ödülü'nü kazandı, The New Yorker tarafından otuz beş yaş altı en iyi Avrupalı yazarlar arasında gösterildi, yapıtları otuzdan fazla ülkede yayımlandı.
A Huli'yi görünce on beş yaşında, Moskovalı bir hayat kadını olduğunu sanabilirsiniz ama iki bin yaşında bir tilki aslında, kuyruğuyla insanları transa sokabiliyor ve içinde öyle bir sıkıntı var ki bir ruhunun olduğuna bile inanmaya hazır. Derken bir istihbaratçıyla, Aleksandr'la karşılaşıyor ve âşık oluyor. Ama bilmediği bir şey var: Aleksandr bir kurtadam aslında.
Viktor Pelevin'den Kurtadamın Kutsal Kitabı, doğaya, gerçekliğe, modern Rusya'ya dair tilki gibi kurnaz, kurt gibi tehlikeli, hiperaktif bir roman.
Kurtadamın Kutsal Kitabı / Victor Pelevin / Çev.: Hazal Yalın / İthaki Yay. / 328 s.
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