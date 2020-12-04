Time dergisi, 15 yaşındaki bilim insanı Gitanjali Rao'yu 'Yılın Çocuğu' seçti

04 Aralık 2020 Cuma, 09:19

The Guardian'ın aktardığına göre, ABD'nin Colorado eyaletinden 15 yaşındaki Gitanjali Rao, içme suyunu tespit eden araçtan siber zorbalığı tespit eden telefon uygulamasına kadar pek çok farklı alanda çeşitli yeni teknolojiler icat etti.

Time dergisinin "Yılın Çocuğu" ilan ettiği Rao, hayalinin "Dünyanın problemlerini çözmek" olduğunu söyledi.

ABD içinde 5 bin aday arasından seçilen Gitanjali Rao'nun oyuncu Angeline Jolie ile yaptığı söyleşide "Tipik bir bilim insanına benzemiyorum. Televizyonlarda görülen bilim insanları beyaz yaşlı erkekler oluyor" dedi.

Geçen yıl 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen en genç insan olmuştu.