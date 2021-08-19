Times Meydanı’ndaki şüpheli paket imha edildi
New York Polis Departmanı, Times Meydanı’ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı.
New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan "polis soruşturması" nedeniyle kaçınılması istendi.
İMHA EDİLDİ
New York Polis Departmanı yaptığı açıklamada, Times Meydanı’ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı.
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