Times Meydanı’ndaki şüpheli paket imha edildi

19 Ağustos 2021 Perşembe, 20:44

New York Polis Departmanı'nın (NYPD) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Broadway ve 7. Cadde ile 45. ve 48. sokakların olduğu alandan "polis soruşturması" nedeniyle kaçınılması istendi.

İMHA EDİLDİ

New York Polis Departmanı yaptığı açıklamada, Times Meydanı’ndaki şüpheli paketin imha edildiğini bildirirken, pakette şüpheli bir durumun olmadığını açıkladı.