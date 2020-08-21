TIR'ın dorsesinde yakalanan 173 göçmene sınır dışı
Samsun'da bir TIR’ın dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor.
Samsun'da polis ekiplerince bir TIR’ın dorsesinde yakalanan 173 kaçak göçmenle ilgili karar verildi.
Konaklamaları için Atatürk Spor Salonu’na götürülen göçmenlerin bir kısmı, sevk sırasında kaçmaya çalıştı.
Tamamı yakalanan göçmenler sağlık kontrolünün ardından spor salonunda misafir edildi.
Geniş güvenlik önlemleri altında otobüslere bindirilen göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye doğru yola çıktı.
Salı günü yakalanan göçmenler, sıcaktan, susuzluktan ve açlıktan bitkin halde TIR'ın dorsesinin brandasını keserek hava almaya çalıştıkları görüntüleriyle gündem olmuştu.
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