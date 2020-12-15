Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı yapıldı: TİSK heyeti görüşlerini sundu
Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısı yapıldı. Covid-19 tedbirleri doğrultusunda çevrim içi düzenlenen toplantıda, işveren kesimini temsil eden TİSK heyeti görüşlerini sundu. Toplantı sonrası TİSK'ten yapılan açıklamada, "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden daha önemli" ifadeleri kullanıldı.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı.
Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.
Toplantı sonrası TİSK'ten yazılı bir açıklama, "Asgari ücret destekleri tüm işletmeleri kapsayacak şekilde devam etsin. Ücret üstündeki vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin. İstihdamı korumak için dengeli bir asgari ucret belirlenmesi her zamankinden daha önemli.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.
TİSK heyetinin görüşlerini paylaşacağı bu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının da ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyordu. Üçüncü toplantı 22 Aralık'ta yapılacak ve süreç aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak.
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 4 ARALIK'TA YAPILDI.
Üçüncü toplantı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.
YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak uygulanıyordu.
Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:
2019: 2 bin 20 TL
2018: 1603 TL
2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL
ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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