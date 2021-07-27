TİTCK'den 'faviripavir' iddialarına ilişkin açıklama: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla Covid-19 hastalarına verildiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca (TİTCK), 'favipiravir' etkin maddeli ilaçlar hakkında sosyal medyada yer alan paylaşımlar ile ilgili açıklama yapıldı.
Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Paylaşımlarda yer alan son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yolundaki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
“Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlarda, Covid-19 tedavisinde kullanılan ‘favipiravir’ etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği, son kullanma tarihi geçmiş ilaca yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği ileri sürülmüştür. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Covid-19 Rehberi’nde yer alan ‘favipiravir’ etkin maddeli ilaçlar için kurumumuza gelen ruhsat başvuruları ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilaçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler, kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilaçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir. Dolayısıyla paylaşımlarda yer alan son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yolundaki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.”
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