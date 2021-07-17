TKP Genel Sekreteri Okuyan açıkladı: Küba'ya askeri müdahale söz konusu olabilir mi?

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 10:28





Küba'da hafta başından bu yana yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Okuyan, Küba'ya bir askeri müdahalenin mümkün olup olamayacağı hakkında da görüşlerini bildirdi.

Küba'nın ciddi sorunları olduğunun gizli olmadığını ifade eden Okuyan, yaşanan bu sorunların kaynağında ABD'nin 61 yıldır sürdürdüğü abluka olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Küba'nın tüm sorunları ablukaya bağlı değil ama Küba'nın ekonomik başka sorunlarını çözme yeteneğini bu abluka elinden alıyor. Pandemiyle beraber Küba'nın çok önemli bir gelir kalemi olan turizm ortadan kalktı. Aynı anda ABD ablukayı daha da sıkılaştırmaya başladı. Küba ilaç endüstrisi olan bir ülke ama bazı ilaçları ve ilaç hammaddelerini yurt dışından alıyor. Bunları alamaz hale geldiler ve ilaç sıkıntısı baş gösterdi. Gıda sektöründe bazı maddelerin yurt dışından alınması gerekiyor. Buralarda da ABD'nin koyduğu kısıtlamalar var. ABD Küba'yla ticareti kısıtlıyor, başka ülkelere Küba'yla ticaret yapmaları halinde yaptırım uyguluyor. Aynı tablo bankacılık sektöründe de var."

"ABD YILLARDIR FIRSAT KOLLUYOR"

TKP Genel Sekreteri Okuyan tüm bu sorunların tek başına sokaktaki gösterileri açıklamadığını, son dönemde protestoların artış sebebini sorgulamak gerektiğini belirtti ve zaten ABD'nin fırsat kolladığını, ablukanın kaynağında toplumsal huzursuzluk yaratmak olduğunu söyledi.

Toplumcu sağlık alanındaki etkinliği tüm dünya tarafından bilinen Küba'yı ABD'nin bu alanda da sıkıştırarak prestijini azaltmaya çalıştığını ifade eden Okuyan, etkinliği çok yüksek iki aşı ürettiklerini fakat aşıyı uygulamakta yine abluka sebebiyle teknik güçlüklerle boğuştuklarını belirtti.

Okuyan, Küba'nın sosyalist bir ülke olarak eşitlikçi bir düzene sahip olduğunu ancak son dönemde ekonomik bazı güçlükler nedeniyle istemeyerek ne yazık ki bazı reformlara gittiğini ve bu ekonomik reformların sosyalizme yabancı unsurları toplumsal yaşamın içine yerleştirdiğini söyledi. Bunun da toplumda bazı eşitsizliklere yol açtığını ifade etti.

"GÖSTERİLERE KÜBA HALKININ KÜÇÜK BİR BÖLÜMÜ KATILIYOR"

Bununla birlikte bütün bu olumsuz tabloyu devrim karşıtı bir unsura dönüştürmenin arkasında emperyalist bir komplo olduğunu belirten Okuyan, Küba halkının çok küçük bir bölümünün gösterilere katıldığını, katılanların bir bölümünün ise ABD'nin paralı askerleri olduğunu iddia etti.

Programın devamında TKP Genel Sekreteri 'ABD'nin Küba'ya askeri müdahalesi mümkün mü?', 'Sosyalizm başarısız mı oldu?' gibi soruları yanıtladı ve Türkiye gündemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.