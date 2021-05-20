Tokyo 2020’de 3 Türk hakem
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakalarında üç Türk hakem görev alacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Halil İbrahim Cicioğlu, Levent Şen ve Gürhan Yücel, güreş müsabakalarında görev alacak.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda üç Türk hakem görev alacak.
Koronavirüs nedeni ile bu yıl yapılacak olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda güreş hakemi olarak, Halil İbrahim Cicioğlu, Levent Şen ve Gürhan Yücel görev alacak.
Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
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