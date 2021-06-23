Tokyo Olimpiyatları’nda 'alkol satışını yasaklama' kararı
Reuters’ın haberine göre, Tokyo Olimpiyatları organizatörleri alkol satışını yasakladı, seyircilerin katılımını savundu.
Tokyo Olimpiyat organizatörleri salgın nedeniyle tartışma konusu haline gelen Olimpiyatlar'a 30 gün kala alanda alkol satışını yasakladı. Öte yandan organizatörler binlerce seyirciye izin verilmesi kararını savundular.
Organizatörler, Japonya'da halkın endişesini dile getirmesine rağmen 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Olimpiyatlar için hazırlıklara devam ediyorlar. Halk dünyanın farklı yerlerinden delegelerin katılacağı Olimpiyatlar'ın COVID-19 vakalarını artıracağından endişe duyuyor.
Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto gazeticelere yaptığı açıklamada, "Uzmanların tavsiyesine dayanarak, komite alanda salgının yayılmasını engellemek için alkollü içkilerin satışını ve içilmesini yasakladı" ifadesini kullandı.
Hashimoto, "Etkinliğin seyircisiz olmasının riski azaltacağının farkındayım ancak diğer etkinliklerde ya da turnuvalarda küme vakaların ortaya çıkmadığına dair kanıt var" dedi.
Organizatörler pazartesi günü alanlara 10 bin seyircinin katılmasına izin vereceklerini duyurmuştu. Yabancı seyircilere ise izin verilmeyecek.
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