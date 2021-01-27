Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: 'Yaş grupları geriledikçe aşılama uzun sürecek'
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs ile mücadelede toplumsal bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerektiğini söyledi. İlhan, "Halihazırda 80 yaş üzeri aşılanıyor, hafta sonundan sonra da daha aşağı yaşa gidecektir. Sağlık çalışanların aşılanmasının daha hızlı gidip, nüfusun biraz daha yavaş gitmesi tabii beklenen bir durum. Bundan sonra da sırayla 50-64 yaş arası bireylerimiz aşılanacak" dedi.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden aşı çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Prof. Dr. İlhan, Türkiye'de 1 milyon 400 binden fazla kişinin koronavirüse karşı aşılandığını belirterek, "Biliyorsunuz aşılamada bir öncelik sıralamamız var. Önce sağlık çalışanları, ardından 65 yaş üstü bireylerimiz, şu anda 80 yaş civarındaki büyüklerimiz aşılanıyor. Bunun da nedeni açıkçası kalabalığa mahal vermemek. Önce büyüklerimiz evde aşılandılar, 90 üzeri ve 85 yaş üzeri olanlar. Özellikle 90 yaş üzeri ve 85 yaş üzeri bireylerimizin aşıları evlerde yapıldı. Hatta, bu gruptaki vatandaşlarımızın birlikte yaşadığı eşi, çocuğu, yeğeni gibi kişiler varsa ve 65 yaş üzeriyse onların da aşılaması evlerde gerçekleştirildi. Bu iyi bir uygulama, kişiler iki kez çıkmasınlar diye böyle yapıldı. Halihazırda 80 yaş üzeri aşılanıyor, hafta sonundan sonra da daha aşağı yaşa gidecektir" dedi.
"YAŞ GRUPLARI GERİLEDİKÇE AŞILAMA UZUN SÜRECEK"
Prof. Dr. İlhan, 90 yaş üzerinin kısa sürede aşılandığını belirterek, "Aşağıya doğru yaş grupları geriledikçe o nüfusta yer alan kişi daha çok olacağı için aşılama daha uzun zaman alacaktır. Sağlık çalışanlarının aşılanması rekor denilecek seviyede, neredeyse 4-5 gün içerisinde tamamlandı, bir hafta diye beklerken. Sağlık çalışanların aşılanmasının daha hızlı gidip, nüfusun biraz daha yavaş gitmesi tabii beklenen bir durum. Bundan sonra da sırayla 50-64 yaş arası bireylerimiz aşılanacak. Bununla beraber Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerde olan kişiler, hizmet önceliği olan kişilerin aşılanması ile sistem devam edecek" diye konuştu.
"RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA İYİ BİR DÜZEYE GELECEĞİZ"
Prof. Dr. İlhan, toplumsal bağışıklık için 60 milyon kişinin aşılanması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Aslında bu iki grup aşılandığı zaman; 50 yaş ve üzerinde olanlar, sağlık çalışanları, askerlerimiz, polislerimiz, belediye çalışanları, hizmet önceliği bulunanlar aşılandığı zaman bir hayli büyük bir nüfusa erişmiş olacağız. Ayrıca koronavirüsten daha çok hasta olanlar içerisinde de büyük bir grubu aşılayacağımız gibi, toplumla iç içe olan, hizmet sunan pek çok kişiyi de aşılamış olacağız. İlk iki grubu aşılayınca, bir hayli iyi bir noktaya geleceğimiz kanısındayım. Ondan sonra 19-49 yaş arası bireyler var. Aşı sırasını kaçıranlar için de son grup var. Amaç 18 yaş üstü olan tüm bireylerin aşılanması. Biliyorsunuz 18 yaş altı bireylerimiz, gebelerimiz ve emziren annelerimiz aşılanmıyor. Onun dışında tüm toplumun aşılanması arzusundayız. Genel olarak baktığımızda en az 60 milyon kişinin toplumsal bağışıklık için aşılanması gerektiğini söylemek mümkün. Buna ne zaman ulaşılır; aşılama hızı ile bunu değerlendirmek gerekiyor, ben Ramazan Bayramı sonrasında iyi bir düzeye geleceğimiz kanısındayım, özellikle ilk iki grubun büyük çoğunluğunun tamamlanması ile."
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- TÜGVA temsilcisi kişiye özel sınavı geçemedi
Video Haberler
- Medyadaki vasatlığa ibretlik bir video diye paylaştı
- TBMM TV, Türkistanlı kadının konuşmasında yayını kesti
- Erdoğan hakkında MSB'ye 4 soru
- İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
- 200 gram 'Türk saçı' 2 bin lira
- Bursa'daki lodos fırtınasının yeni görüntüleri
- Yön tabelası yola devrildi, yoğun trafik oluştu
- Sibirya'da bulundu! Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda
- Bakanlardan gelişigüzel “keyif çayı”
- Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde patlama sesi
En Çok Okunan Haberler
- Saadet'li Asiltürk'ten yeni ittifak açıklaması
- İzmir için kritik uyarı: Vakum etkisi olacak
- Kemal Kılıçdaroğlu o vekillerle görüştü
- Erdoğan'ın eski avukatı İBB'den azledildi
- Kar yağışı yeniden başladı
- YSK, seçime girme yeterliliğine sahip partileri açıkladı
- Asiltürk'ün açıklamasına Saadet Partisi'nden sert tepki
- Başdanışmanın yargı ile ilgili sözlerine CHP'den tepki
- Usta oyuncunun 4 yıl 8 ay hapsi isteniyor
- TÜGVA temsilcisi kişiye özel sınavı geçemedi