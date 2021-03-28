Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersi hedefte: Saadet'in yayın organı istedi, üniversite soruşturma başlattı

28 Mart 2021 Pazar, 10:42

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, üniversitede seçmeli olarak okutulan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" dersine karşı Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'de yayınlanan "Üniversitede Fıtratı Temelden Reddeden Ders” haberi üzerine harekete geçti.

Üniversitenin açıklamasında "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersinin, başka üniversitelerde zorunlu olmasına karşın SBÜ müfredatında seçmeli ders olarak okutulduğu" belirtildi.

Habere konu olan ifadelerin de bu derste vuku bulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak aile yapımızı, toplumsal değerlerimizi hedef alan, örf, adet ve kadim geleneklerimize, dini ve milli değerlerimize zarar veren hiçbir ders içeriğini kabul etmemiz, izin vermemiz, hoş görmemiz veya onaylamamız asla mümkün değildir. Müfredat dışında olduğu düşünülen konuşma ve anlatımlar hakkında ilgili fakülte Dekanlığımız tarafından gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ders bahanesiyle de olsa milli ve mukaddes değerlerimizin tartışma konusu yapılmasını asla tasvip etmiyoruz. Gençlerimizi milli duygularla yetiştirmeyi ilke edinen üniversitemizin aynı hassasiyetleri taşıdığının ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütmekte olduğunun bilinmesini arzu etmekteyiz."

Üniversitenin bu açıklaması üzerine Milli Gazete'nin "Son ders! Millî Gazete’den bir gazetecilik başarısı daha!" başlıklı yeni haberinden gelişmeden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Gazetenin haberinde, "Millî Gazete, yaptığı haberlerle manevi ve toplumsal değerlerimizin erozyona uğratılmasına engel olmaya devam ediyor." denildi.















