Torununun Noel hediyesini çalan kadın tutuklandı
ABD'nin Tennessee eyaletinin Scott ilçesinde, bir kadın torununun Noel hediyesini çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.
Polisin açıklamasına göre Amy Best'in, torununa hediye edilen Nintendo Switch oyun konsolunu, Noel ağacının altından çaldı.
Ailenin olayı 18 Aralık'ta yetkililere şikayet etmesiyle soruşturma başlatıldı.
43 yaşındaki kadının çaldığı oyun konsolu daha sonra soruşturmadan sorumlu dedektif tarafından Winfield Rehin Dükkanı'nda bulundu. Kadının oyuncağı dükkanda satarak nakit para aldığı düşünülüyor.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre Scott Belediyesi Şerifi Ronnie Philips, olaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Başta çocuklar olmak üzere hepimiz için yılın özel bir döneminde böyle olayların yaşanması epey üzücü. Bunların bir daha olmasına izin vermeyeceğiz."
Best, 1000 doların altındaki değerde eşya çalmak suçundan tutuklandı. Kadın 7 bin 500 dolarlık (yaklaşık 53 bin 500 TL) kefaletle Scott Belediyesi Hapishanesi'nde tutuluyor.
Öte yandan, ekipler başka eşyaların da çalınmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğu için soruşturma devam ediyor.
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