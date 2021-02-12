Trabzon’da genç çiftin şüpheli ölümü: Evlerinde vurulmuş halde bulundular
Trabzon’un Çaykara ilçesinde Kamil-Zeynep İkinci çifti evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Polis ekipleri çiftin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Hurmalık mahallesi TOKI Evleri’nde kalan Kamil (35) ve Zeynep Ikinci (32) çifti bugün işlerine gitmeyince arkadaşları tarafından yakınlarına haber verildi.
Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde güvenlikçi olarak çalışan Kâmil Ikinci (35) ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan eşi Zeynep İkinci (32) telefonlarına da cevap vermeyince yakınları evlerine gitti. Ancak içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile evlerine girildi.
Genç çiftin silahla vurulmuş şekilde yerde cansız yattıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin çiftin intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu belirtiliyor. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
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