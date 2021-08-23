Trabzonspor-Sivasspor maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Süper Lig'in ikinci haftasında bugün saat 19.15'te Trabzonspor, Sivasspor'u konuk ediyor.
Süper Lig’in 2. haftasında günün ilk maçında Trabzonspor ve Sivasspor Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.
19.15’te başlayacak maç beIN Sports 1’ten yayınlanacak. Karşılaşmayı Abdülkadir Bitiğen yönetecek ve yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Saygın Ögel üstlenecek.
TRABZONSPOR İLK 11:
Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny
SİVASSPOR İLK 11:
Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Okechukwu, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Kayode, Max Gradel, Yatabare
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