TRT'nin hatası ekrana böyle yansıdı
Filistin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur’un, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’a yolladığı mektubu haberleştiren TRT Haber ülke bayraklarını karıştırdı. Sunucunun Filistin’le ilgili haberi sunduğu sırada arka planda Filistin bayrağı yerine Ürdün bayrağı ekrana yansıtıldı.
TRT’nin ekrana getirdiği Ürdün bayrağında 7 köşeli yıldız bulunurken Filistin bayrağında ise yıldız bulunmuyor. TRT daha önce de alt bantta (KJ) yaptığı hatalarla çok tartışılmıştı.
AKP DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI
Benzer hatayı daha önce AKP Balıkesir İl Gençlik Kolları da yapmıştı. Filistin’e destek için toplanan AKP’li gençler meydana Filistin bayrağı yerine Ürdün bayrağı asmışlardı.
TRT’nin Filistin bayrağı diye ekrana getirdiği Ürdün bayrağı:
Filistin Bayrağı
AKP'nin yaptığı hata
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