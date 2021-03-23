TRT'nin hatası ekrana böyle yansıdı

23 Mart 2021 Salı, 17:23

TRT’nin ekrana getirdiği Ürdün bayrağında 7 köşeli yıldız bulunurken Filistin bayrağında ise yıldız bulunmuyor. TRT daha önce de alt bantta (KJ) yaptığı hatalarla çok tartışılmıştı.





AKP DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI

Benzer hatayı daha önce AKP Balıkesir İl Gençlik Kolları da yapmıştı. Filistin’e destek için toplanan AKP’li gençler meydana Filistin bayrağı yerine Ürdün bayrağı asmışlardı.

TRT’nin Filistin bayrağı diye ekrana getirdiği Ürdün bayrağı:





Filistin Bayrağı

AKP'nin yaptığı hata



