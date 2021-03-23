TRT'nin hatası ekrana böyle yansıdı

Filistin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur’un, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır’a yolladığı mektubu haberleştiren TRT Haber ülke bayraklarını karıştırdı. Sunucunun Filistin’le ilgili haberi sunduğu sırada arka planda Filistin bayrağı yerine Ürdün bayrağı ekrana yansıtıldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2021 Salı, 17:23
Abone Ol google-news

TRT’nin ekrana getirdiği Ürdün bayrağında 7 köşeli yıldız bulunurken Filistin bayrağında ise yıldız bulunmuyor. TRT daha önce de alt bantta (KJ) yaptığı hatalarla çok tartışılmıştı.


AKP DE AYNI HATAYI YAPMIŞTI

Benzer hatayı daha önce AKP Balıkesir İl Gençlik Kolları da yapmıştı. Filistin’e destek için toplanan AKP’li gençler meydana Filistin bayrağı yerine Ürdün bayrağı asmışlardı.

TRT’nin Filistin bayrağı diye ekrana getirdiği Ürdün bayrağı:


Filistin Bayrağı

AKP'nin yaptığı hata



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler