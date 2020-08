Trump ile Kim'in mektupları kitap oluyor: İlişkimiz 'fantezi filmi gibi'

13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:11

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile “Birbirimize âşık olduk” diyecek kadar yakınlaşan ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazılan bir kitap, iki liderin birbirine gönderdiği iddia edilen ve daha önce hiç yayınlanmamış 25 mektubu gözler önüne sermeye hazırlanıyor.

Washington Post için çalışan araştırmacı gazeteci Bob Woodward’ın kaleme aldığı ‘Rage’ (Öfke) adlı kitaba göre, Kim Trump’la ilişkisini ‘fantezi bir filme’ benzetiyor.

'OLAĞANÜSTÜ DİPLOMATİK DANS'

Kitabın Amazon’un internet sitesinde yer alan tanıtım yazısında, “İki lider olağanüstü diplomatik bir dansa kendini kaptırmışken, Kim ilişkilerini fantezi filminde çıkmış gibi tanımlıyor” ifadelerine yer veriliyor.

Trump, ocak ayında, Bob Woodward’ın kendisiyle röportaj yaptığını açıklamış ve “Bir şeyler yapıyor” demişti.

ABD-Kuzey Kore diplomasisinde temel belirleyen olarak görülen Donald Trump ve Kim Jong-un arasındaki kişisel ilişki, karşılıklı hakaretlerden savaş ilanına hatta ilanı aşka kadar uzanıyor.

Trump, Haziran 2018’de Singapur’da Kim ile yaptığı tarihi görüşmenin ardından ABD’de düzenlediği bir mitinginde, “Bana güzel mektuplar yazdı, birbirimize aşık olduk” açıklamasını yapmıştı.

İki lider arasında gerçekleşen zirveler sonuç vermese de Trump sık sık Kim’den ‘harika’ mektuplar almaya devam ettiğini söylemiş, Kore bunu yalanlamıştı.

TRUMP'I TERLETEN KİTAPLARI BASAN YAYINEVİNDEN ÇIKIYOR

Bob Woodward’ın 2018 yılında kaleme aldığı ‘Fear’ (Korku) adlı kitabın devamı niteliğindeki ‘Rage’, Simon & Schuster yayınevi tarafından basılıyor. Kitabın 15 Eylül’de rafta olması bekleniyor.

Simon & Schuster daha önce de Donald Trump’ı terleten kitapları yayımlamasıyla biliniyor.

Bunlar arasında eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ (Olayın Gerçekleştiği Yer: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabı ve yeğen Mary Trump'ın ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man' (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) kitabı bulunuyor.

Kaynak: Sputnik