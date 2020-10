Trump, Twitter'ı neden çok kullanıyor?

28 Ekim 2020 Çarşamba, 13:35

24 Ocak 2016 yılında Financial Times’da yayınlanan “Follow the Twitter feed to fat returns” başlıklı makalede sosyal medyanın geleneksel medyaya karşı etkinliğini arttırması sonucu yatırım dünyasında geldiği konumun altı çizildi. Donald Trump’ın Amerikan Başkanı olarak seçildiği günden itibaren twitterı bir iletişim aracı olarak kullansa da yarattığı etkiye bakıldığında asıl amacının aslında salt bilgilendirmek değil aynı zamanda kendi stratejileri doğrultusunda piyasaları “yönledirmek” olduğu da görülüyor. Hatta Trump’ın twitter üzerinden gerek politik gerekse finansal piyasalarda yarattığı Kara Gürültü’nün etkisi hızla fark edilmeye başlandı. Öyle ki 23 Ağustos’ta ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde posta ile oy kullanılmasına ilişkin attığı tweet, "yanıltıcı" olduğu ve seçmenleri caydırabileceği gerekçesiyle Twitter tarafından sınırlandırıldı.

Kara Gürültü, Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak’ın ekonometride çokça kullanılan Beyaz Gürültü (White Noise) terimine tezat olarak kullandıkarı ve 2017 yılında Akbank Sanat’ta gösterimde olan bir sergiden esinledikleri bir tabir. Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak’ın Yeditepe Üniversitesi Finansal Ekonom bünyesinde gerçekleştirdikleri bir çalışmaya göre Trump’ın sürekli tweet yazmasının ardında piyasaya verdiği şoklarla çelik endüstrisi şirket getirilerine yaptığı olumlu etki yatıyor. Volfefe Endeksi’nin açıklanmasından yaklaşık bir hafta önce ekonomi kanallarında çalışmalarının detaylarını duyuran Ulusoy ve Özdurak sonrasında geliştirmeye devam ettikleri çalışmayı Journal of Business, Economics and Finance’ın Vol.9/1 sayısında “Company stock reactions to black noise tweets: evidence from steel industry” başlıklı makaleleri ile yayınladı. Tabii burada ABD’deki büyük çelik şirketlerinin bir önceki seçimlerde Trump’a verdikleri destek de hatırlanmalı.

Bu bağlamda Bloomberg bile algo traderler için twitter paylaşımlarını süzerek servis edecek bir hizmet sunmaya başladı. Bloomberg Enterprise Data CIO’su Tony McManus, müşterilerinin bilgi bazlı trade stratejileri için twitterdaki paylaşımların piyasa eğilimlerini önceden keşfetmek ve oluşacak yeni duruma göre pozisyon alabilmek için elzem olduğunu belirttiğinin altını çizmişti. Hatta aynı dönemde JP Morgan Chase, Trump`ın attığı tweetlerin piyasadaki oynaklığa etkisini ölçmek için “Volfefe Endeksi” ni oluşturdu. Bu noktada Ulusoy ve Özdurak, Covid-19 gösterisi sonrası Trump’ın 3 Kasım’a kadar piyasaları atacağı tweetler ile karıştırabileceği yönünde yatırımcıları uyarırken bu şoklarun etkisinin orta vadede kalıcı olmamasını beklediklerini ifade ediyor.