Trump ve Biden karşılaşmasına yeni kurallar getirildi
ABD’de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden’ın 22 Ekim’de gerçekleşecek tartışması için yeni kurallar getirildi.
ABD’de 3 Kasım’da gerçekleşecek seçim öncesinde düzenlenecek olan son başkanlık tartışması için yeni kurallar getirildi. En son 29 Eylül’de düzenlenen tartışmada karşı karşıya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden’ın birbirlerinin sözünü sürekli kesmesi tepki çekmiş, ABD'li siyaset uzmanları programı, şimdiye kadarki en kötü başkanlık tartışması olarak ilan etmişti.
Yeni getirilen kurallar kapsamında; 90 dakika sürecek tartışma 15 dakikalık dilimlere ayrılacak ve 6 konu başlığı olacak. Adaylara her konu başlığının ardından verilen ikişer dakikalık açılış konuşması sırasında ise diğer adayın mikrofonu kapalı tutulacak.
Aynı zamanda, tartışmada 15'er dakikalık bölümler karşılıklı atışma şeklinde devam eder, kalan zamanda da adaylar birbirinin sözünü keser ya da gereksiz müdahalede bulunursa, kesintiye uğrayan süre kadar karşıdaki adaya ek süre verileceğinin kararlaştırıldığı da belirtildi.
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