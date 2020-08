Trump'a "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız?" diye soran gazeteci: Beş yıldır bu anı bekliyordum

Amerikan haber sitesi Huffington Post'un Beyaz Saray muhabiri Shirish V. Date, ABD Başkanı Trump'a "Şimdiye kadar söylediğiniz tüm yalanlardan pişman mısınız?" diye sordu. Trump soruya cevap vermedi.

Date, Perşembe günü günlük bilgilendirme toplantısında söz aldı ve "Sayın Başkan, başkanlıktaki üç-buçuk yıldan sonra şimdiye kadar Amerikalara söylediğiniz tüm yalanlardan pişman mısınız?" dedi.

Trump'la kıdemli gazeteci arasında daha sonra şu konuşma geçti:

Trump: Tüm nelerden?

Date: Tüm yalanlardan, dürüst olmamaktan

Trump: Kim'in söylediği?

Date: Sizin söylediğiniz.

Donald Trump, soruyu yanıtlamadan başka bir gazeteciye söz verdi.

