Trump'ın destekçileri seçim sonucunu kabul etmedi
ABD 3 Kasım Başkanlık seçimlerinin sonucu kabul etmeyen Trump destekçileri sokağa çıktı. Arizona, Pennslyvania ve Michigan gibi eyaletlerde "Daha bitmedi", "Hırsızlığı durdurun" sloganlarıyla protesto gösterisi gerçekleştirdi. Pennsylvania'nın Harrisburg kentinde silahlı bir grubun protestoya dahil olduğu görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kaybetmesinin ardından, Trump taraftarı gruplar bazı eyaletlerde seçim sonuçlarını protesto etti. Georgia'dan Arizona'ya, Teksas'tan Pennsylvania'ya Oregon'dan Michigan'a birçok eyaletin kongre binalarının önünde toplanan yer yer silahlı gruplar, "Daha bitmedi", "Hırsızlığı durdurun" sloganları atarak seçimin resmi olmayan sonuçlarını protesto etti.
"BIDEN TUTUKLANSIN"
Georgia'nın Atlanta kentinde toplanan kalabalık bir grup, Biden'ın tutuklanması ve Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesi yönünde sloganlar attı. Atlanta Kongresinin önüne Biden destekçileri de toplanırken polis iki grubu ayrdı ve kentte herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.
Pennsylvania'nın Harrisburg kentinde de binlerce kişi toplanarak seçim sonuçlarını protesto etti. Göstericiler, oy sayımlarını durdurmak istediklerini, iddia edilen usülsüzlüklerin tespit edilmesini istedi. Daha sonra gruba silahlı bir grup da buradaki protestoya katıldı. The Guardian'ın haberine göre eylemde bir konuşmacı "Eğer bu ülkenin sosyalizme yenik düşmesine izin verirsek bunun sebebi solun bize üstün gelmesi değil" diyerek kalabalığı yönlendirmeye çalıştı.
"BİSMARCK ŞEHRİNDE OLAYLAR"
Arizona'nın Phoenix kenti ile Teksasın Austin kentinde de kalabalık gruplar eyalet kongresinin önünde seçim sonuçlarını protesto etti. Buralarda olay çıkmazken, Kuzey Dakota'nın Bismarck şehrinde karşı karşıya gelen Trump destekçileri ile Biden destekçileri arasında arbede yaşandı.
"OREGON EYALETİNDE SİLAHLI GRUPLAR"
Oregon eyaletinin Salem kentinde bir araya gelen yüzlerce silahlı gösterici, Trump lehine sloganlar atarak seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirtti.
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