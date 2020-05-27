Trump'tan Twitter'a kapatma tehdidi!
ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı bazı tvitlere 'bilgiyi doğrula' etiketi ekleyen Twitter'ı, ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve seçimlere müdahale etmekle suçlamasının ardından şimdi de topyekün kapatmakla tehdit etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter tarafından tvitlerinin altına, doğruluk şüphesini işaret eden, 'bilgiyi doğrulama' uyarısı eklenmesinin ardından bu defa da sosyal medya platformunu kapatmakla tehdit etti. Trump'ın Twitter'da paylaştığı iletide şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının muhafazakârların seslerini tamamen susturduğunu düşünüyor. Bunun gerçekleşmesinden önce onları güçlü bir şekilde düzenleyecek veya kapatacağız. 2016'da ne yapmaya çalıştıklarını ve başarısız olduklarını gördük. Bunun daha sofistike bir versiyonuna izin veremeyiz ...."
Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020
"YALANCI BASIN CNN"
Medyaradar'ın haberine göre, söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlere işaret ederek "Twitter şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor" ifadesini kullandı.
.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020
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