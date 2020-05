Trump'tan Twitter'a kapatma tehdidi!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter tarafından tvitlerinin altına, doğruluk şüphesini işaret eden, 'bilgiyi doğrulama' uyarısı eklenmesinin ardından bu defa da sosyal medya platformunu kapatmakla tehdit etti. Trump'ın Twitter'da paylaştığı iletide şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının muhafazakârların seslerini tamamen susturduğunu düşünüyor. Bunun gerçekleşmesinden önce onları güçlü bir şekilde düzenleyecek veya kapatacağız. 2016'da ne yapmaya çalıştıklarını ve başarısız olduklarını gördük. Bunun daha sofistike bir versiyonuna izin veremeyiz ...."

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....