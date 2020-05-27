Trump'tan Twitter'a kapatma tehdidi!

ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı bazı tvitlere 'bilgiyi doğrula' etiketi ekleyen Twitter'ı, ifade özgürlüğünü kısıtlamak ve seçimlere müdahale etmekle suçlamasının ardından şimdi de topyekün kapatmakla tehdit etti.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:58

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter tarafından tvitlerinin altına, doğruluk şüphesini işaret eden, 'bilgiyi doğrulama' uyarısı eklenmesinin ardından bu defa da sosyal medya platformunu kapatmakla tehdit etti. Trump'ın Twitter'da paylaştığı iletide şu ifadeler yer aldı: 

"Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının muhafazakârların seslerini tamamen susturduğunu düşünüyor. Bunun gerçekleşmesinden önce onları güçlü bir şekilde düzenleyecek veya kapatacağız. 2016'da ne yapmaya çalıştıklarını ve başarısız olduklarını gördük. Bunun daha sofistike bir versiyonuna izin veremeyiz ...."

"YALANCI BASIN CNN"

Medyaradar'ın haberine göre, söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlere işaret ederek "Twitter şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor" ifadesini kullandı.


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