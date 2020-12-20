TTB açıkladı: Bir günde 8 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi
Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir günde 8 sağlık emekçisinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Koronavirüs salgını nedeniyle bugün 8 sağlık emekçisi yaşamını yitirdi.
Yaşamını yitirenlerin ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileyen TTB, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:
''Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nde Sağlık Memuru Ali İhsan Kabadayı
Gaziantep’te çalışan Eczane Teknisyeni Cuma Kara
Mersin Tarsus’ta özel bir hastanede çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nuri Ocak
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne bağlı semt polikliniğinde görev yapan Hemşire Hamza Mesut Özaslan
Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin eski başhekimlerinden olan Dişhekimi Serkan Munis
Samsun Çarşamba 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde şoför olarak görev yapan Rıfat Ataseven
Kastamonu’nun eski İl Tarım Müdürü ve Tosya’nın eski belediye başkanı olan Veteriner Hekim Sait Gülabacı
Trabzon’da çalışan Eczacı Mehmet Raşit Uzar''
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