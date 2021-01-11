TTK'ye bağlı maden ocağında iş cinayeti: İki vagon arasına sıkışarak hayatını kaybetti

Zonguldak'ta TTK'ye ait maden ocağında iki vagon arasına sıkışarak ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

(İHA)
11 Ocak 2021 Pazartesi, 09:23
TTK'ye bağlı maden ocağında iş cinayeti: İki vagon arasına sıkışarak hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon müessese müdürlüğü Gelik İşletme Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında, gece saat 00:00 ila 08.00 vardiyasında çalışan 34 yaşındaki Ramazan Toprak isimli işçi iki vagon arasına sıkıştı.

05.30 sıralarında -460 kodunda meydana gelen olayda sıkıştığı yerden çıkarılan maden işçisi kuyu başına getirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan işçinin yakınları acı haberle yıkıldı. 2006 yılında maden ocağına kurayla girdiği öğrenilen Ramazan Toprak isimli işçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Maden işçisinin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler