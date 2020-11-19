TÜİK açıkladı: Toplam sağlık harcaması 2019'da yüzde 21.7 yükseldi
Toplam sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21.7 artarak 201 milyar 31 milyon liraya yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, hanehalkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17.4 artarak 33 milyar 626 milyon liraya ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019 yılında yüzde 16.7 olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, genel devlet sağlık harcaması yüzde 22.5 artarak 156 milyar 819 milyon liraya çıktı. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 18.8 artışla 44 milyar 212 milyon lira olarak tahmin edildi. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı yüzde 78 ve özel sektör sağlık harcamasının oranı da yüzde 22 olarak gerçekleşti.
Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerinde;
- Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 51.7,
- merkezi devlet yüzde 25.6,
- hanehalkları yüzde 16.7,
- sigorta şirketleri yüzde 2.9,
- hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2.4,
- yerel yönetimler yüzde 0.7'lik bir paya sahip oldu.
Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içinde en büyük payı yüzde 48.2 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 25.8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 11.9 ile ayakta bakım sunanlar izledi.
Kişi başına sağlık harcaması 2018 yılındaki 2,030 liradan, 2019 yılında yüzde 19.9 artarak 2,434 liraya yükseldi.
Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2018 yılındaki yüzde 4.4'ten, 2019 yılında yüzde 4.7'ye yükseldi.
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