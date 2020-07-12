Tüketicilerin yüzde 45’i yakın çevresindeki dükkânları keşfettiğini söyledi

12 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Dünya çapında herkesi zorunlu olarak evde oturmaya zorlayan Covid-19 salgını, tüketici alışkanlıkları ve toplum duyarlılık anlamında da önemli değişimlere yol açıyor. MasterCard tarafından bağımsız araştırma şirketi Fly’a Türkiye dahil 16 Avrupa ülkesinde yaptırılan araştırma bunun ilginç örnekleriyle dolu:

TOPLUMSAL BİLİNÇ

- Türkiye’de salgın süresinde yaşanan eve kapanma dönemi sonrası alışveriş yapan tüketicilerin yüzde 59’u esnafın işlerinin düzelmesine yardımcı olmak için kendi çevrelerindeki dükkânları kullanmaya çalıştıklarını, yüzde 45’i de karantina başladığından beri yakın çevrelerinde yeni dükkân ve mağazalar keşfettiklerini söylüyor. Avrupa’da yakın çevresindeki dükkânları keşfedenlerin oranı yüzde 34.

- Ayrıca Avrupa’da yüzde 65, Türkiye’de yüzde 71’lik bir kesim tüm kısıtlamalar kaldırılsa bile çevresindeki yerel dükkânlardan alışveriş yapmaya devam etmeyi planladıklarını belirtti.

- Türkiye’de halkın yüzde 81’i son birkaç aylık sıkıntılı sürecin çevrelerindeki ihtiyaç sahibi insanları daha fazla fark etmelerine yol açtığını, yüzde 54’ü de kendilerinde topluluk bilincini daha da geliştirdiğini söyledi.

Yüzde 54’ü ise artık komşularına merhaba deme olasılıklarının daha fazla olduğunu belirtirken, yüzde 42’si yerel dükkân sahiplerinin isimlerini bilmeleri gerektiğini düşünüyor. Avrupa’da ise yaşanan sürecin çevrelerindeki ihtiyaç sahibi insanları daha fazla fark etmelerine yol açtığını söyleyenlerin oranı yüzde 59, kendilerinde toplum bilincini daha da geliştirdiğini söyleyenlerin oranı da yüzde 47’de kalıyor.

Kısıtlamalar sonrası en hızlı sıçrama yapması beklenen işletmeler arasında fırınlar, manavlar, kasaplar, şarküterimandıralar, yerel restoranlar, berber ve kuaförler bulunuyor.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ EVDE

Türkiye’de 8.5 milyonu aşkın üyesi olan sadakat programı Hopi, salgın kapsamında “normalleşme” süreci ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ülke genelinde her 4 kişiden 3’ü “maskesiz asla çıkmam” derken, ankete katılan her 2 kişiden biri evde kalmaya, ellerini sık sık yıkamaya ve sosyal mesafeye dikkate devam ediyor. Anadolu şehirleri çalışmak için işyerlerine dönerken, İstanbul evden çalışıyor.

Her 4 kişiden biri ise yeni normalle birlikte özlediği arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti. AVM’ye gittiğini belirtenlerin oranı yüzde 15, sevdiği bir restorana gidenlerin oranı yüzde 8. Salgın öncesi hayatına döndüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 6’da kalırken tatile gidenlerin oranı yüzde 5. Ayrıca ankete katılanların yüzde 92’si vaka sayılarında önümüzdeki dönemde artışın görülebileceğini düşünürken “çok hızlı normalleştik” diyenlerin oranı yüzde 80 oldu.