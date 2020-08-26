26 Ağustos 2020 Çarşamba, 09:59

Yazılı açıklama yapan İlgezdi bazı sağlık emekçilerine ek ödeme verilmediğini ve mevcut ödemelerde de eşitsizlik olduğunu kaydederek, “Tüm sağlık çalışanları istisnasız ek ödemeden yararlandırılmalıdır” dedi.

İlgezdi koronavirüs pandemisinde Sağlık Bakanlığı’nın sağlık emekçileri için üzerine düşeni yapmadığını belirterek, “Sağlık çalışanlarına ‘Teşekkür İkramiyesi’ verilmesini, Kovid-19’un meslek hastalığı kategorisine alınmasını ve hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin ‘görev şehidi’ sayılmasını teklif ettik. Ancak iktidar tüm tekliflerimizi reddetti” ifadelerini kullandı.



Koronavirüse yakalanan aile hekimlerini işe gidemediği için maaş dahi alamadığına dikkat çeken İlgezdi, “Salgının ilk aşamasından beri hayati bir görevi yerine getiren Aile Hekimlerinin durumu eşitsizliğin en belirgin örneğidir. Kendilerine verilen görevi yerine getirmeye çalışan çok sayıda Aile Hekimi koronavirüse yakalandığı için işe devam edememekte, kendi hayatları için mücadele etmekte ve bu süreçte maaş dahi alamamaktadır” ifadelerini kullandı.

İlgezdi, sağlık kuruluşlarında iş barışının da zedelendiğini kaydederek, şunları belirtti:

“Bu süreçte üniversite hastanelerinde çalışan birçok hekim ve sağlık emekçisi koronavirüse karşı insanüstü çaba ile mücadele ederken, normalde aldığı döner sermaye ücretini bile alamadı. Sağlık Bakanının müjdesine rağmen başhekimlerin keyfi uygulamaları ile birçok sağlık çalışanına da tavandan ek ödeme yatırılmadı.Ülkemizde virüs ile mücadelede canlarını kaybeden, ailelerinden, çocuklarından ayrı otel odalarında kalmak zorunda kalan cefakar hekimlerimiz ve sağlık emekçilerimize eşit ödeme yapılmadığı gibi, eşit ödemeyi hak eden sağlık çalışanları daha az ücretlerle daha fazla çalışmaya zorlanmaktadır.”



