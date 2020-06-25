TÜMTİS: İşçinin elinde kalan son haklardan birinin daha ortadan kaldırılmasına izin verilmeyecek

25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Sendikadan yapılan açıklamada, hükümet tarafından gündeme getirilen ve basına sızdırılan kıdem tazminatının fona devredilmesi planının; esasen işçilerin elinde kalan son haklardan birinin ortadan kaldırılması çalışması olduğu hatırlatıldı.

“Milyonlarca insanı etkileyen, on binlerce insanın hastalanmasına ve binlercesinin de ölümüne neden olan salgın koşullarında bile, canla başla çalışan, alın teri döken işçilerin haklarının korunması ve genişletilmesi beklenirken; bırakın bu fedakârlığı ödüllendirmeyi, işçilerin 84 yıllık hakkına göz dikilmesi, kelimenin tam anlamıyla fırsatçılıktır” denilen açıklamada, taslaklara göre kademeli bir geçiş öngörülmekte, tazminat miktarı önce yarıya düşürülmek, sonra da bütünüyle unutturulmak istendiğinin altı çizildi.

Kademeli geçiş yapılacağı söylemi ile işçi sınıfının gücünün bölünmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, böylece, bir kısım işçinin “beni kapsamıyor” düşüncesiyle mücadeleden uzak duracağının zannedildiğine dikkat çekildi.

TÜRK-İŞ’in oybirliği ile aldığı genel kurul kararının hatırlatıldığı açıklamada, “Bu karar doğrultusunda TÜRK-İŞ, tüm konfederasyonlara çağrı yapmalı ve kıdem tazminatı hakkımızın gaspına izin vermeme mücadelesine öncülük etmelidir. Taslağın gündeme gelmesini beklemeden, derhal harekete geçilmelidir” denildi.