TÜMTİS: İşçinin elinde kalan son haklardan birinin daha ortadan kaldırılmasına izin verilmeyecek
Türk İş’e bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Yönetim Kurulu, hükümetin son günlerde yeniden gündeme getirdiği kıdem tazminatına el koyma planına izin vermeyeceklerini duyurdu.
Sendikadan yapılan açıklamada, hükümet tarafından gündeme getirilen ve basına sızdırılan kıdem tazminatının fona devredilmesi planının; esasen işçilerin elinde kalan son haklardan birinin ortadan kaldırılması çalışması olduğu hatırlatıldı.
“Milyonlarca insanı etkileyen, on binlerce insanın hastalanmasına ve binlercesinin de ölümüne neden olan salgın koşullarında bile, canla başla çalışan, alın teri döken işçilerin haklarının korunması ve genişletilmesi beklenirken; bırakın bu fedakârlığı ödüllendirmeyi, işçilerin 84 yıllık hakkına göz dikilmesi, kelimenin tam anlamıyla fırsatçılıktır” denilen açıklamada, taslaklara göre kademeli bir geçiş öngörülmekte, tazminat miktarı önce yarıya düşürülmek, sonra da bütünüyle unutturulmak istendiğinin altı çizildi.
Kademeli geçiş yapılacağı söylemi ile işçi sınıfının gücünün bölünmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, böylece, bir kısım işçinin “beni kapsamıyor” düşüncesiyle mücadeleden uzak duracağının zannedildiğine dikkat çekildi.
TÜRK-İŞ’in oybirliği ile aldığı genel kurul kararının hatırlatıldığı açıklamada, “Bu karar doğrultusunda TÜRK-İŞ, tüm konfederasyonlara çağrı yapmalı ve kıdem tazminatı hakkımızın gaspına izin vermeme mücadelesine öncülük etmelidir. Taslağın gündeme gelmesini beklemeden, derhal harekete geçilmelidir” denildi.
Video Haberler
- Somonun kilosu 20 liraya düştü! İşte balık fiyatları
- Acı gerçek hastanede belli oldu! Testi pozitif çıktı
- Korku dolu anlar! Cep telefonuyla görüntülendi
- ’Maske takın’ diye uyaran polise bıçaklı saldırı
- Kamerayla çekim yaparken balon balığı böyle ısırdı!
- Ertuğrul Gazi'nin heykellerini diktiler
- Tansiyon yükseldi! KKTC Meclisi'ne damga vuran diyalog
- Öylece bakakaldılar... Bodrum'da sıra dışı görüntüler
- Şoförün o anları kaydedilmişti! Hakkında karar verildi
- İmamoğlu İstanbulluları bekleyen tehlikeye dikkat çekti!