Tunç Soyer: 9 Eylül umudun tarihi oldu

09 Eylül 2021 Perşembe, 13:58

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda da tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer'in yanı sıra İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, CHP İzmir milletvekillerinden Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Murat Bakan, Bedri Serter, Özcan Purçu, Tacettin Bayır, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İYİ Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, ilçe belediye başkanları ve yurttaşlar katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu.

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 99 yıl önce bugün İzmir'in işgalden kurtulduğunu, ülkede ise tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısının aralandığını söyledi. İzmir’in Kurtuluşu ile birlikte halk egemenliğine dayanan Cumhuriyetin temellerinin atıldığını ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde emperyalizme karşı vücut bulmuş özgürlük mücadelesi tüm dünyaya ilham verdi. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerinde ifade ettiği gibi 'İzmir; halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu.' Evet, kurtuluş destanı için İzmir bir sembol, bir parola oldu. Dolayısıyla 9 Eylül, sadece bir şehrin esaretten kurtuluşunun değil, aynı zamanda bir milletin omuz omuza verdiği mücadelenin, yani umudun tarihi oldu” dedi.

İzmirli olmaktan, bu özgürlük hikâyesinin başladığı ve zaferle sonuçlandığı bu şehrin belediye başkanı olmaktan, büyük bir kıvanç ve onur duyduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şunları söyledi: “9 Eylül ruhu, halk egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya sahnesinde yerini aldığı günü simgeler. Şehrimizin demokrasinin, Cumhuriyet’imizin ve temsil ettiği tüm değerlerin yılmaz savunucusu olması, işte bu ruh ile ilgilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz kahramanlarımızın azminin, iradesinin, özgürlüğe olan inancının, yolumuza ışık olması inancıyla İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül’ün 99’uncu yılını büyük bir coşkuyla kutluyorum.”

Törende, Büyük Taarruz Bisiklet Turu ekibi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten alınan Türk Bayrağı ve şehitlik topraklarını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e verdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu'nun zeybek, bendir dansı, Karadeniz, Ritim Show, Kafkas dansları, vals ve tango gösterileriyle renklendi.