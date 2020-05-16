Tunç Soyer: Gözlerini gördüm ve ilk anda aşık oldum

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:01

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Neptün Soyer nasıl tanıştıklarını anlattı.

Neptün Soyer, "Tiyatro sanatçısı olmak istemiştim. Ege Üniversitesi tiyatro topluluğu kurucuları arasında yer aldım. Bir gün görüp heyecanlandığım kişi Rutkay Aziz'in asistanlığını yapmıştı. O delikanlı Tunç'tu" diyor.

Tunç Soyer ise, "Ben de ilk anda gözlerini gördüm ve aşık oldum. Yıldırım aşkı" sözleriyle eşine olan aşkını anlatıyor.

Sözcü'ye konuşan Soyer çifti nasıl aşık olduklarını anlattı:

ÖNCE BENİ REDDETTİ

Neptün Soyer: İkimizin babası da asker. Aynı camianın çocuklarıyız. Biz doğmadan önce babalarımız Kütahya'da görev yapmış. Uzaktan birbirimizi biliyorduk. Tunç evlenmek istediğinde ben üniversite öğrencisiydim.

Tunç Soyer: Tam bir yıl bekletti beni. Önce reddetti.

Neptün Soyer: Reddetmedim. “Hazır değilim” dedim. Çünkü okulumu bitirmek istedim. Yine de son sınıfta evlendik. Bir ara endişelendik. Yıllar önce babam firar etmiş. Haliyle cezalandırılmış. Ceza yazan Tunç'un babası Nurettin Soyer.

Tunç Soyer: İlk başta “eyvah” dedik. Neyse ki ucuz atlattık.