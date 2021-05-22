Tunç Soyer'den İzmir temsilcilerine tebrik mesajı

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 23:41

Bugün TFF 1.Lig'de oynanan maçların sonucuyla beraber Süper Lig'e yükselecek takımın belli olacağı final eşleşmesi de kesinleşti.

İzmir'i temsil eden Altay ve Altınordu'nun final mücadelesiyle beraber, Süper Lig'de Göztepe'nin yanı sıra bir İzmir temsilcisi daha yer almış olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu final eşleşmesi ile ilgili, "Bugün günlerden İzmir! İzmir'den bir takımı daha Süper Lig'e gönderiyoruz! Altay'dan sonra Altınordu da finale yükseldi. Şimdi bir arzumuz var. Final İzmir'de oynansın." mesajını yayımladı.

Tunç Soyer'in sosyal medya paylaşımı şöyle:



