Tunç Soyer'den İzmir temsilcilerine tebrik mesajı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altay ve Altınordu kulüplerini kutladı.
Bugün TFF 1.Lig'de oynanan maçların sonucuyla beraber Süper Lig'e yükselecek takımın belli olacağı final eşleşmesi de kesinleşti.
İzmir'i temsil eden Altay ve Altınordu'nun final mücadelesiyle beraber, Süper Lig'de Göztepe'nin yanı sıra bir İzmir temsilcisi daha yer almış olacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu final eşleşmesi ile ilgili, "Bugün günlerden İzmir! İzmir'den bir takımı daha Süper Lig'e gönderiyoruz! Altay'dan sonra Altınordu da finale yükseldi. Şimdi bir arzumuz var. Final İzmir'de oynansın." mesajını yayımladı.
Tunç Soyer'in sosyal medya paylaşımı şöyle:
Bugün günlerden İzmir!— Tunç Soyer (@tuncsoyer) May 22, 2021
İzmir'den bir takımı daha Süper Lig'e gönderiyoruz! @AltaySporKulubu 'nden sonra @AltinorduFK da finale yükseldi.
Şimdi bir arzumuz var.#FinalİzmirdeOynansın pic.twitter.com/5EsRZpn1BA
Video Haberler
- Erdoğan'a hakkını helal etmeyen esnaf isyan etti
- Başkent'te gece yarısı skandal görüntüler!
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Mahkeme, İBB'nin TÜRGEV kararını iptal etti
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Yanık'tan, kadına yönelik şiddete skandal yanıt
- Dikkat çeken Sedat Peker iddiası
- Erdoğan'dan gece yarısı yeni atamalar!
- Mehmet Ağar'la ilgili çarpıcı Beştepe iddiası
- Sert tepki: Üstel, yanında nasıl bir görev ifa ediyordu?
- Bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu