Tuncay Özkan'dan o iddiaya yanıt: Sefil ve rezil tetikçi
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık'ın köşe yazısındaki iddia üzerine bir açıklama yaptı.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'ın bugünkü "CHP’li belediyede 350 milyonluk rant" başlıklı yazısı üzerine açıklama yaptı.
Tuncay Özkan, 'zorunlu açıklama' başlığı ile paylaştığı mesajda sözkonusu yazı üzerine suç duyurusunda bulunacağını belirterek "Süleyman Özışık adlı sefil ve rezil tetikçinin iftira ve yalanlarından oluşan hezeyanları karşısında avukatlarım derhal gerekli davaları açacaklardır." dedi.
Özkan, Özışık'a yönelik "Bir tek iddiası doğru çıkarsa tüm görevlerimden istifa edeceğim, ispat edemezse kendisine yalancı, ahlak yoksunu, tetikçi, iftiracı, namert diyeceğim. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.
Özışık yazısında, Esenyurt Belediyesi'nin AND firmasına asansör ihalesini verdiğini ve bu firmanın da Tuncay Özkan ve Engin Özkoç'a ait olduğunu iddia etti.
Özkan'ın Özışık'a yönelik açıklamasının tamamı şöyle:
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