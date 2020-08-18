Tunceli Valiliği açıkladı, kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına son verildi

18 Ağustos 2020 Salı, 15:49

Tunceli Valiliği'nden, kayıp Gülistan Doku açıklaması: Uzunçayır Baraj Gölünde 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahası 15 sektöre bölünmüş olup, 4 kilometre mesafede yaklaşık 1.320 dönüm büyüklüğündeki alanda sualtı ve suüstü arama çalışması titizlikle yürütülmüştür. Sualtı arama robotu, sonar ve kurbağa adam personelinin dalış marifeti ile yapılan çalışmalar, 18.08.2020 tarihinde sonlandırılmıştır. Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında tüm imkan ve kabiliyetler kullanılmış, her gün bulma umuduyla 226 gündür sürdürdüğümüz çalışmalardan maalesef bir sonuç alınamamıştır.