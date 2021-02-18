Tunceli'de Covid-19 tedbirlerine uymayan 35 kişiye 95 bin 725 lira ceza verildi
Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 35 kişiye 95 bin 725 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda kentte son bir haftada yapılan denetimlerde, 25 kişiye Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları, 10 kişiye de maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 95 bin 725 lira ceza verildi.
Kumar oynayan kişiler hakkında adli işlem de başlatıldı.
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