Tunceli'de Covid-19 tedbirlerine uymayan 35 kişiye 95 bin 725 lira ceza verildi

18 Şubat 2021 Perşembe, 11:14

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda kentte son bir haftada yapılan denetimlerde, 25 kişiye Covid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları, 10 kişiye de maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 95 bin 725 lira ceza verildi.

Kumar oynayan kişiler hakkında adli işlem de başlatıldı.