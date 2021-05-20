Tunceli'de kadının başına silah dayayan iki uzman çavuş açığa alındı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 23:29

Tepki çeken olay Tunceli’de kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesinde saat 16.00’da meydana geldi. 'Canlı bomba' olduğu şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Yere yatırılıp, başına silah dayanılan kadının canlı bomba olmadığı anlaşılınca, iki jandarma personeli Valilik tarafından açığa alındı.

Cumhuriyet Caddesi’nde 2 jandarma personeli, 'canlı bomba' şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Kadın, etkisiz hale getirmek için yere yatırılıp, başına silah dayandı. Çevredekiler, ismi açıklanmayan kadının masum olduğunu söyleyip tepki gösterince jandarma havaya ateş açarak, yaklaşılmasına izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 jandarma personelini gözaltına aldı.

Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırmada kadının şüphe taşıyan herhangi bir durumu olmadığı tespit edildi. Emniyetteki ifade işlemleri süren 2 jandarma personeli ise Valilik tarafından açığa alındı.

Yaşanan bu olayın ardından Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Vali Mehmet Ali Özkan'ın makamına giderek bilgi verdi. Bunun üzerine Valilikten, jet hızıyla yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklaması şöyle:

“Bugün (20.05.2021) saat 16.00 sıralarında ilimiz merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde kolluk kuvvetlerimize mensup 2 görevli, daha önce kendilerine bildirilen şüpheli kişilerin eşkaline benzer bir kadın vatandaşımızla karşılaşmış ve ilgiliye kimlik sormak istemişlerdir. Olay üzerine kadın vatandaşımızla kolluk mensubu 2 görevli arasında yaşanan sözlü tartışma etrafta bulunan vatandaşlarımızca taciz olayı olarak algılanmış ve vatandaşlarımızda tepkiye sebebiyet vermiştir. İlgili görevliler hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup söz konusu 2 kolluk personeli görevden uzaklaştırılmıştır.”