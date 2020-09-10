Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

10 Eylül 2020 Perşembe, 00:37

Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan ve hidrofor arızası için gittiği Gökçek Jandarma Karakolu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal için 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, 4'üncü Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile diğer askeri yetkililer katıldığı törenin ardından Çatal'ın naaşı, helikopterle Elazığ'a, oradan da uçakla memleketi Isparta'ya gönderildi.



