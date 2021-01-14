Tünel inşaatındaki yangında 8 işçi dumandan etkilendi

14 Ocak 2021 Perşembe, 10:47

Sipahili Mahallesi'nde yapımı devam eden T3 tünelinde dün gece saatlerinde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen işçiler D.A.D, M.K, F.K, O.K, M.K, K.M, H.K ve A.A, sağlık ekiplerince Aydıncık ve Silifke'deki hastanelerde tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.



