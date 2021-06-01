Tur operatörleri, haziran ayı için Türkiye turu alan Ruslara tatillerini ertelemeyi öneriyor
Rusya'nın Türkiye'yle uçuş kısıtlamasını 1 Haziran'dan 21 Haziran'a kadar uzatmasının ardından tur operatörler, bu tarihler için tur satın alan Ruslara erteleme önerisinde bulundu.
Tez Tour temsilcisi, uçuş kısıtlaması nedeniyle Türkiye'yegidemeyecek Ruslara tatillerini sonbahar dönemine ve bazı durumlarda tur bedeli korunarak temmuz ayına ertelemeyi önerdiklerini söyledi.
Anex Tour temsilcisi, aynı durumdaki Rus turistlerin tatil turlarını sonbahara ve 2022 yılına erteleme imkanı sunduklarını belirtti.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, temsilci, "22 Haziran ve sonrası çıkışlı rezervasyon yapılan turlar için ödeme koşullarında düzeltme yapıldı. Ödemeler, 21 Haziran'a kadar yapılabilecek, yani belirsizlik bulunan turlar için önceden ödeme yapılması gerekmiyor. Bu ödeme koşulları, Türkiye'yle uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili bir sonraki hükümet kararına kadar geçerli" dedi.
Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Türkiye ile Tanzanya'ya uçuş yasağının 21 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurmuştu.
Yapılan açıklamada, "Türkiye ve Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı" ifadelerine yer verilmişti.
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