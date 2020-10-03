Tur şirketleri iptallere başladı: Ekim ayında 50 bin İngiliz Türkiye'ye gelecekti
İngiltere’nin Türkiye ile ilgili seyahat kararının ardından İngiliz tur şirketleri iptallere başladı. Ekim ayında Türkiye'ye 50 bine yakın İngiliz'in seyahat etmesi bekleniyordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın günlük açıklanan koronavirüs tablosundaki verilerde testlerde pozitif çıkan bütün hastaların sayısını değil, sadece semptom gösteren hastaların sayısını paylaştıklarını söylemesinin hemen ardından İngiltere, Türkiye’yi seyahat koridoru listesinden çıkardı.
Dünya Gazetesi’nden Kerim Ülker’in haberine göre, Polonya ile birlikte Türkiye’yi yeniden karantina uygulanacak ülkeler arasına alan İngiltere’nin Ulaştırma Bakanı Grant Shapps’ın sosyal medyadan yaptığı “Türkiye’yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye’nin Sağlık Bakanlığı, COVID-19 vakalarını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor. Bu nedenle ülkeyle ilgili risk değerlendirmemizi güncelledik” açıklaması turizmcileri de harekete geçirdi.
ŞU ANDA 10 BİN İNGİLİZ TÜRKİYE'DE TATİL YAPIYOR
İngiltere’nin en büyük iki seyahat firması Jet2 ve TUI, Türkiye paket tur programlarını iptal etme kararı alırken, bu iptaller de yavaş yavaş rakamlara dönüşmeye başladı. İngiliz The Guardian gazetesine göre İngiltere’nin aldığı karar sadece Ekim ayında 50 bine yakın kişiyi ilgilendiriyor.
İngiliz seyahat danışmanlığı şirketi PC Agency firması yöneticilerinden Paul Charles'a göre, Türkiye'de şu anda yaklaşık 10 bin İngiliz tatil yapıyor. Charles, “Ekim ayında Türkiye’ye seyahat edecek 40-50 bin kişi vardı. Tur operatörleri bunları iptal etmeye başladı” dedi.
TUI VE JET2 İPTALLERE BAŞLADI
İngiliz tur operatörü Jet2’den yapılan açıklamada ise “Paket tur yolcuları havalimanına gitmesin" mesajı verildi. Şirketten yapılan açıklamada” Türkiye’ye dönük paket turlar cuma gününden itibaren tam geri ödeme ile iptal edilecek. Konuyla ilgili daha fazla güncelleme yapılacak” denildi.
Benzer şekilde açıklama yapan TUI’de Türkiye paket yolcularının havalimanına gitmemesini istedi. 5-15 Ekim tarihleri arasındaki seyahatlere ilişkin güncelleme yapılacağını kaydeden TUI,”Şu anda Türkiye’de tatilde bulunan müşterilerimiz, planladıkları şekilde tatillerinin tadını çıkarmaya devam edebilirler” dedi.
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