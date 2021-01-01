Türeci ve Şahin'den uyarı: Şu anda durum iyi gözükmüyor
Pfizer/BioNTech'in aşısını geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci Alman Spiegel dergisine demeç verdi. Uğur Şahin, aşı tedarik stoklarında sıkıntı yaşandığı belirtti. Şahin, "Onaylanmış aşı eksikliğinden kaynaklanan boşluğu kendi aşımızla doldurmak zorundayız” dedi.
Prifizer/Biontech koronavirüs aşısını geliştiren Türeci ve Şahin, “Diğer aşılar piyasaya sürülene kadar tedarikte boşluklar olacağı konusunda” uyarıda bulundu. Uğur Şahin Der Spiegel'e verdiği demeçte, “Şu anda durum iyi gözükmüyor- tedarikte bir boşluk yaşanıyor- çünkü piyasada onaylanmış aşı eksikliğinden kaynaklanan boşluğu kendi aşımızla doldurmak zorundayız” dedi.
Şahin açıklamalarında virüste yaşanan mutasyona da değinerek, “Aşımızın bu yeni koronavirüs türünü etkisiz hale getirip getirmeyeceği konusunda testlerimiz sürüyor ve yakın zamanda daha kapsamlı sonuçlar gelecektir” dedi.
Mutasyona uğramış virüsün güçlü olması durumunun sorulduğu Uğur Şahin ise aşının 6 hafta içerisinde değiştirilebilmenin mümkün olduğunu ifade etti. Şahin böyle bir durumda tekrar onay alınması gerektiğini söyledi.
ÖZLEM TÜRECİ: AB HATA YAPTI
Özlem Türeci, AB’nin koronavirüs aşısını yaymadaki karar mekanizmasının daha hızlı olma beklentisi taşıdıklarını ifade etti. Türeci, “Bir noktada, bu kadar hızlı teslimat yapmanın mümkün olmayacağı netleşti” dedi. Türeci, Spiegel’e konuşmasında, “Bu noktadan sonra da aşı siparişi vermede geç kalındı” dedi.
Şahin, BioNTech'in şubat ayında Almanya'nın Marburg kentinde yılın ilk yarısında, 250 milyon doz üretebilecek yeni bir üretim hattı kurmayı umduğunu söyledi. Şahin, “Üretimi artırma konusunda sözleşmeli üreticilerle görüşmeler sürdüğünü belirterek, eksi 70 santigrat derecede tutulması gereken aşı ile ilgili de gelişmelerin olacağına ve daha yüksek sıcaklıklara dayanabilecek yeni nesil bir aşı, yaz sonunda hazır olabilir” dedi.
Kaynak: Reuters
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